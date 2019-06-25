Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95421
ALTIN
264.633
DOLAR
5.7907
STERLİN
7.3539
EURO
6.5797

Sosyal Çalışma Programı’na 4 gün boyunca başvurulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları(SÇP) için başvuruların dün başladığını ve 4 gün süreceğini açıkladı.

Sosyal Çalışma Programı’na 4 gün boyunca başvurulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek Sosyal Çalışma Programları(SÇP) için başvuruların dün başladığını ve 4 gün süreceğini açıkladı.

25 Haziran 2019 Salı 23:28
Sosyal Çalışma Programı’na 4 gün boyunca başvurulacak

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edildiğini duyuran Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.

Sosyal Çalışma Programlarının, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif işgücü piyasası araçlarından birisi olacağını belirten Bakan Selçuk, ‘Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak’ diye konuştu.

SÇP’lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Samsun’da
Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Samsun’da
“Nohut ve mercimek üretiminde artış bekleniyor”
“Nohut ve mercimek üretiminde artış bekleniyor”
Karakaş: “Traktörlerin ağırlık demirlerini sökmeyin”
Karakaş: “Traktörlerin ağırlık demirlerini sökmeyin”
Öğretmenler kantindeki kahvaltıda biraraya geldi
Öğretmenler kantindeki kahvaltıda biraraya geldi
Tuncay öğretmene hüzünlü veda
Tuncay öğretmene hüzünlü veda
“Duygular sanat eserine dönüşüyor”
“Duygular sanat eserine dönüşüyor”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim