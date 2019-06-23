“Sosyal Bilimler MYO’da İstiklal Marşı okunmadı”

Sosyal medyada Hitit Üniversitesi mezuniyet töreninde "İstiklal Marşı okutulmadı" şeklindeki ithamların gerçeği yansıtmadığını, mezuniyet töreninin tek birimde değil, farklı birimlerde de yapıldığını belirten Aydın, “İstiklal Marşımız sadece, meslek yüksekokulları koordinatörü ve aynı zamanda Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç Dr. Zekeriya lşık'ın müdürlüğünü yaptığı Sosyal Bilimler MYO tarafından organize edilen ve meslek yüksekokulları kampüsünde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde okunmamış, Saygı duruşunda bulunulmamıştır” ifadelerini kullandı.

Aydın, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Bu zafiyet sadece MYO’da gösterilmiştir. İstiklal Marşı’nı es geçen, şehitlerimize saygı duruşunda bulunmayan bir şahsın, bir yöneticinin konuşmasında Çanakkale ruhundan, 15 Temmuz ruhundan bahsetmesi ne derece inandırıcı olabilir? Diğer birimlerimizde İstiklal Marşımız coşkulu bir şekilde, öğrencisinden velisine, akademisyeninden misafirine kadar herkesin katılımı ile okunmuştur. Üniversitemizin de itibarını zedelemeye yönelik, art niyetli bir tavır olarak değerlendirdiğimiz bu ihmalin derhal hesabı sorulmalıdır.

Meslek Yüksekokullarının organizatörü olan Doç. Dr. Zekeriya Işık hakkında işlem yapılmalıdır. Ağzından insani değerleri, eski Türkiye ifadelerini hiç düşürmeyen bu şahsa soruyorum; İstiklal Marşı’ndan neden rahatsız oldun? İstiklal marşımızın okunmamasındaki gerekçeniz nedir? Yoksa sözde "açılım" tortularını tazelemek mi istiyorsunuz? Sayın Organizatör, unutma ki bu eşsiz eser; Bilge Kağan'ın Orhun Yazıtlarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'unda dillendirdiği gibi Türk milletine, umutsuzluğa kapılmamayı, nihai zaferin mutlak surette "Hakk'a tapan" Türk milletinin olacağını müjdelemektedir. Özellikle günümüzde, milli şairimizin bu haykıran seslenişinin, yürekten tekrarlamak hepimizin milli görevidir.

Bizler, yetkili sendika olarak, bu şahıs hakkında idari ve adli soruşturma açılması için gerekli girişimlerde bulunulacağız. Takipçisiyiz. Türk Eğitim-Sen olarak bir kez daha milli şairimizi, vatani görevini yaparken ebediyete intikal eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” (Haber Merkezi)