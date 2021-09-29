“Sorunları sahada gezerek çözüyoruz”

Pandemiyle mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu hatırlatan Milletvekili Ceylan, vatandaş ve esnafa aşı yaptırma çağrısını yineledi.

Esnafın pandemi döneminde işyerlerinin kapalı kalmasından dolayı büyük sıkıntılar çektiğini belirten Ceylan, yine başa dönmemek için aşı olmanın önemine vurgu yaptı.

Çorum’a vakaların arttığına dikkat çeken Ceylan, esnaf ve vatandaşlardan yakınlarından ve çevrelerinde aşı olmayanlar varsa onları uyarmalarını istedi.

Sağlıklı günlerde bir araya gelmek için vatandaşların aşı yaptırmaları gerektiğine vurgu yapan Ceylan, “İnşallah bundan sonrada sağlıklı bir şekilde daha güzel günlerde bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Bunun için aşılama süreci de büyük bir önem arz ediyor. Sizlere de bu konuda tavsiyelerimizi de iletiyoruz. Toplumsal bağışıklık için aşımızı mutlaka olmamız gerekiyor. Böylece pandemi belasından kurtulduğumuzda çok daha güzel ve sağlıklı günlerde birlikte olacağız” dedi.

Vatandaş ve esnafla sohbet eden Milletvekili Ceylan, tüm dünyayı etkileyen Covid19 pandemisi dolayısıyla Türkiye’nin de zor bir dönemden geçtiğini ancak, devletin vatandaşın bu günleri atlatabilmesi için destek verdiğini, vermeye de devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların ve esnafın sorunlarını sahada gezerek çözdüklerini belirten Ceylan, “AK Parti teşkilatları ve Belediye Başkanımız ile birlikte Cumhurbaşkanımızın talimatı ile sahadayız. Vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Onların sorunu bizim sorunumuz. Bizler oturduğumuz yerlerde sorunları çözmüyoruz. Sahaya inerek, sorunları yerinde görerek ve dinleyerek vatandaşımızın ve esnafımızın yanında oluyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında Hükümetimizin ve Belediye Başkanımızın hizmetleri vatandaşlarımız nezdinde karşılık bulmuş bundan çok çok memnunuz. Tüm vatandaşlarımız teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Ceylan’a Kunduzhan Mahallesi Hürriyet Cadde ve Sokaklarında yaptığı ziyaret ve sohbetlere sırasında İl Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Şevket Şakar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Muhtarlar Dernek Başkanı Yılmaz Kılcı, İl Belediye Meclis Üyeleri Ertuğrul Eren, Ubeydullah Ahıshalı ve Ayakkabıcılar ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer eşlik etti. (Haber Merkezi)