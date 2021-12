Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Büro-Sen Çorum Şubesi yöneticileri, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu çalışanları ile sorunları istişare etmek ve gelecek için yol haritası belirlemek üzere bir araya geldi.

Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu çalışanları ile biraraya gelmekten duyduğu mutluluğunu dile getiren Türk Büro-Sen Şube Başkanı Sami Çam, toplantıda yaptığı konuşmada, “Siz değerli kamu çalışanlarına, bize bu fırsatı veren ve emek harcayan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Türk gençliğinin sporundan, eğitimine ve hatta barınmasına varıncaya kadar hayatımızın her döneminde ve alanında emek veren çalışanlarımız. Milletin devlet nerede dediğinde, her zaman devletin şefkat eli olarak gördüğü devlet memurları. Sorunlarımız çok. Bu sorunları çözecek irademiz de gücümüzde mevcuttur” dedi.

Kurumlardaki promosyon ihalesinin hala çözüm beklediğini de hatırlatan Sami Çam sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlık yetkilerinin bankalarla yapmış olduğu görüşmeler henüz sonuçlanmamıştır. Ülkemizde faizden dolayı en fazla kâr bankalarındır. Bazı bankalar 13 bin TL. ye kadar promosyon verirken, bazı bankaların 5 bin TL. teklif etmeleri kabul edilemez. KYK çalışanlarının tamamına yakını sözleşmeli personeldir. Tayin hakkı bulunmayan, görevde yükselme sınavlarına katılma hakkı olmayan, nöbet ücretlerini düşük alan ve asıl mesleği dışında yurt memuru olarak çalıştırılan birçok arkadaşımızın asıl meslekleri farklıdır. Görevde yükselme sınavı sonucunda ataması yapılan memurların mazeret tayinleri bir an önce yapılarak aile birliğinin sağlanması elzemdir. Bakanlık bu konunun aciliyeti bakımından bir an önce çözüm üretmelidir. Müsabaka görevlendirmeleri objektif kriterlere göre yapılmalıdır. Kamu çalışanlarına ek zam zaruret halini almıştır. Bugün yurt memurunun maaşı asgari ücret maaşına eşittir. Türk Büro-Sen olarak Bin TL seyyanen zam ve yüzde 3 refah payı taleplerimizin arkasındayız ve takipçisiyiz”

(Volkan SINAYUÇ)