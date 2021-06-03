Sorunlar kurum müdürlerine iletildi

Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, DSİ 54. Şube Müdürü Murat Kabakcı ve Türk Telekom İl Müdürü Mustafa Töre’yi ziyaret ederek sorunlar, talepler, çözüm yolları ve yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.



İlçe ve köyleri ziyaret ederek sorunları yerinde inceleyen ve vatandaşların taleplerini dinleyen Tahtasız, karşılaştığı sorunları ilgili kurumların yetkililerine iletti.

Kargı İlçesi’nin de yararlandığı Devrez Çayının kuruması ile birlikte bölgede 3 bin dönümlük alanda çeltik üretimi yapan çiftçilerin mağdur olduğunu, Kızılırmak’tan su almak için kullanılan pompanın birisinin çalışmadığını ve diğerinin de yetersiz kaldığını ileten Tahtasız, mağduriyetin giderilmesi için neler yapılabileceğini görüştü.

Tahtasız, barajlar, dereler, çaylar, sulama göletleri, köy yollarının bozukluğu ve asfalt durumları başta olmak üzere DSİ ve Özel İdare’nin ilgi alanında bulunan konuları ileterek halkın mağduriyetinin giderilmesini istedi.



Tahtasız, Türk Telekom’da yaptığı görüşmede ise köylerin büyük bir bölümünde internetin çekmediğini, telefon altyapısının zayıf olduğunu, birçok köyde telefonların arızalı olduğunu, bu durumun uzaktan eğitim yapan öğrencileri zor durumda bıraktığını, köy halkının telefon imkanlarından yararlanamadığını ancak faturaları ödediklerini anlatarak internet ve telefon sorunlarının çözümünü talep etti.

Kurum müdürleri ile sorunlar hakkında istişarede bulunan Tahtasız, karşılaştığı sorunları iletmeye, çözüm önerilerinin de takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Tahtasız’ı kurum ziyaretleri sırasında; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Cafer Aşkın da eşlik etti.

(Haber Merkezi)

