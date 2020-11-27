Sorun nerdeyse Ceylan, orada

Ziyaret esnasında AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’a, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, ve Mahalle Başkanı Osman Çorlu eşlik etti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamları var. Nazire teyzemiz bizden tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Bizde teyzemizi daha fazla bekletmeyelim dedik. Onlar bizim baş tacımız, duacımız. Bizde onlar için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sorun nerdeyse çözmeye hazırız. Sosyal devlet anlayışıyla 18 yıldır yaptığımız gibi, bundan sonra da engelli büyüklerimizin ve kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Zihnimize kurduğumuz duvarları yıktığımız zaman başarmak ve üretmek için hiç bir engel yok. Devletimiz mazlumların ve engellilerin yanında olmaya devam edecek. Biz de aracı olacağız. İnşallah engelleri birlikte aşacağız. Koronavirüs salgınından da birlikte kurtulacağız” dedi.

Nazire Teyzenin kızı Feride Ziyan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim hiçbir gelirimiz yok. Bakım parasına ihtiyacımız var. Bize yardımcı olun. Allah Cumhurbaşkanımızdan da siz den de razı olsun. İhtiyacımız olduğunda yanımızdasınız” diyerek duygularını dile getirdi.

Milletvekili Ceylan, Nazire teyze ile ilgili diğer sorunları da çözeceğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Nazire teyze, AK Parti heyetini hayırdualarıyla uğurladı.