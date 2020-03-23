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“Sorumsuz paylaşımlar en az virüs kadar tehlikeli”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından koronavirüsle ilgili bilgi kirliliğine dikkati çeken videolu paylaşımda bulundu. Yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini isteyen Altun, “Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüsle ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın hepsi en az virüs kadar tehlikeli.” diyerek şu ifadelere yer verdi:

“Sorumsuz paylaşımlar en az virüs kadar tehlikeli”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından koronavirüsle ilgili bilgi kirliliğine dikkati çeken videolu paylaşımda bulundu. Yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini isteyen Altun, “Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüsle ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın hepsi en az virüs kadar tehlikeli.” diyerek şu ifadelere yer verdi:

23 Mart 2020 Pazartesi 22:00
“Sorumsuz paylaşımlar en az virüs kadar tehlikeli”

“Bilgi kirliliği de Covid-19 gibi halk sağlığını tehdit ediyor. Resmi kurumların açıklamalarını takip edelim. 'Bu görüntüler hastanede gizli çekilmiş', 'doktor tanıdığımız söyledi', 'vaka sayısı gizleniyor', 'test yapılmıyor', 'ölü sayısı açıklanandan fazla' şeklindeki söylenti, kehanet, komplo teorisi üreten ve yayan kullanıcıları uyarın, engelleyin ya da bildirin.”

“Anlık mesajlaşma uygulamalarıyla yayılan yönlendirilmiş ya da kopyala yapıştır iletilere itimat etmeyin. Haberi paylaşan kişiye daima haberin kaynağını sorun. Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın. Şeffaflık, farkındalık ve dayanışma hepimizi güçlendirir. Komplo teorilerine, cehalete, kutuplaşmaya, bilgi kirliliğine hayır.”

(Haber Merkezi)

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