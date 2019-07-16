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“Sorumluluklarımızın farkındayız”

Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Başkanı Ali Özgür Ispanak, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

“Sorumluluklarımızın farkındayız”

Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Başkanı Ali Özgür Ispanak, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

16 Temmuz 2019 Salı 20:50
“Sorumluluklarımızın farkındayız”

Ziyarette konuşan Ali Özgür Ispanak, 18 dernekten oluşan Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu olarak Çorum’da taş üzerine taş koyanın her zaman yanlarında olduklarını anlattı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında Çorum’un her kesimine en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade etti. Belediye Başkanı olarak sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Aşgın, 15 mahallesinin hepsinin ayrı bir güzelliği olduğunu ve birlik içerisinde hizmetin en güzel şekilde hepsine ulaşacağını kaydetti. (Erkan BAYATLI)

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