“Sorumlular hesap vermeli”

Emek Partisi (EMEP) Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, 23 milyon hektarlık ormanlık alanı bulunan ülkemizde yangınların her zaman yaşandığını ancak, herhangi bir mücadele planının bulunmadığını söyledi.

Ne orman yangınları için önlem, ne acil durum ve kriz yönetimi ne de yangınları söndürmeye yönelik yeterli ekipman ve personel olmadığını belirten Aygün, Tarım ve Orman Bakanı”nın rahat bir şekilde “Bizim envanterimizde yangın söndürme uçağı yok” diyebildiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan”ın iktidarın sorumluluğunu gizleyerek belediyeleri suçladığını kaydetti.

“Ormanlarımız, canımız, doğal varlıklarımız üç tane kiralık yangın söndürme uçağına emanet edildi! Erdoğan iktidarı sadece şeker fabrikalarını, TEKEL’i değil yangın söndürme faaliyetini de özelleştirdi” diyen EMEP Merkez İlçe Başkanı Aygün, yangın söndürme işinin Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı’nın asli göreviyken ihale üzerinden ucuz teklifin kiminse ona verildiğini dile getirdi.

“Canımızı, ciğerimizi, bağımızı, bahçemizi bize nefes aldıran ormanlarımızı korumak, ihale edilecek bir iş midir? Hükümet ve tarım bakanlığı orman yangınlarını söndürmek için uçak ve helikopter dahil araç, gereç, malzeme ve ekipman bulundurmayacaksa başka ne iş yapacak?” sorularını yönelten Aygün, açıklamasını şu şekilde devam ettirdi: “Ülkenin yaşadığı felaket AKP iktidarının 19 yılda ülkeyi ne hale getirdiğinin resmidir! İtfaiye gücünün zayıflatılmasından, THK’nın etkisizleştirilmesine kadar tek adam yönetimi doğayı ve toplumu koruyacak bütün savunma kalkanlarını uyguladığı politikalarla bir bir perişan etmiştir. Bu memleket, bu halk artık tek adam yönetiminden kurtulmalıdır!

“HALK BAŞINI SOKACAK EV DERDİNDE,

İKTİDAR YANGINI FIRSATA ÇEVİRMEK”

“Daha yangınının ikinci gününde evi yanan köylüyü “TOKİ eliyle ev yapacağız” diyerek krediyle borçlandırmanın hesabını yapıyorlar. “Evleri TOKİ yapacak” diye reklam ediyorlar ama köylüyü de kredi borçlanmasına razı etmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat Kalemler köyünde evi yananlara “2 yıl geri ödemesiz kredi kullanıp iki yıl sonra kira öder gibi 500- 500 ödeyeceksiniz” diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP’si, evi, traktörü yanan köylüye yardım değil, adeta TOKİ’ye iş bağlama derdinde. Yetmiyor, halkın acıları yok sayılarak insanların kafasına çay atılıyor! Halkımız bunları unutmamalı, bu iktidara gereken cevabı vermelidir.

“İtibardan tasarruf olmaz” diyerek saraylar yapan Erdoğan iktidarı Cumhurbaşkanlığına 8, Genelkurmayı, Bakanları vs derken toplam 13 uçak aldı. Ama orman yangınlarına bir damla su dökecek yangın söndürme uçağı yok! İtibarı sarayda, gösterişte, lüks ve şatafatta arayanlar yangında halkın can ve mal güvenliğini umursamıyor bile! Uçan saraylar elbette yanan ormanlara, evlere, hayvanların üzerine bir damla su dökemiyor!”

“SORUMLULAR

HESAP VERSİN!”

Hükümet yangından mal kaçırır gibi yeni imar değişikliklerine gidiyor, kurumsal yetkiler el değiştiriyor. Küle dönmüş ormanlık alanlarda yine beton yapılar mı yükselecek? Elbette bunu halkın örgütlü tepkisi belirleyecek. Yangın bölgelerinde halkın barınma, sağlık, temizlik ve temel gıda ihtiyaçları acilen karşılanmalıdır, yangından zarar gören köylüler başta olmak üzere halkın zararı sigorta vs şartı aranmaksızın devlet tarafından karşılanmalıdır, çiftçilerin bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları silinmelidir, orman yangınlarına karşı yerde ve havda gerçek anlamda yangın söndürme gücü oluşturulmalıdır, yanan bölgelerin imara açılması yasaklanması, açanlara ağır yaptırımlar getirilmelidir. Yangınları önleme ve söndürme konusunda ihmali bulunanlar Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve AKP Genel Başkanı Erdoğan hesap vermelidir. İhmalde sorumluluğu bulunanlar, ranta karışanlar istifa etmeli ya da derhal görevden alınmalıdır.”

“KAPİTALİZMDEN KURTULMALIYIZ”

“Dünya, iklim değişikliğinin ağır sonuçlarını yaşıyor. Bir yanda fırtınalar, seller diğer yanda kuraklığa bağlı tarım üretiminin düşmesi ve yanan ormanlar. Amerika’dan Kanada’ya, Yunanistan’dan İspanya’ya, Sibirya’dan Lübnan’a dünya genelinde 40’ın üzerinde ülke yangınla boğuşuyor.

Sermayedarların kar hırsına kurban edilerek talan edilen doğa, tahrip edilen çevre ve yetersiz koruma önlemleri nedeniyle sonuç hep yıkım oluyor. En çok zararı görenler işçiler, emekçiler, üretici köylüler yani yoksul sınıflar oluyor.

Kapitalizm koşullarında “sürdürülebilir çevre” propagandası koca bir yalandan ibarettir. “Daha yeşil bir kapitalizm” diye bir şey de yoktur! Çünkü zengin sınıfların çıkarlarını esas alan kapitalizm sürekli bir biçimde yıkım üretir. Kapitalist emperyalizm dünya ve canlılar için bir felaketler sistemidir. Orman yangınları, seller ve depremlerde yaşadığımız manzara da bu nedenledir. Partimiz işçileri, köylüleri ve bütün emekçileri sermayenin sömürü düzeni olan kapitalizme son vermek için eşitlik, özgürlük ve sosyalizm mücadelesine çağırmaktadır.”

(Taner ŞİMŞEK)