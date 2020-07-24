“Sorumlu ve özgür basın toplumun güvencesidir”

Ali Can Doğan, mesajını şöyle sürdürdü:

“Basın kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir misyonu da üstlenmektedir.

Kişi hak ve hürriyetlerine, toplumsal değerlere saygılı, doğru, tarafsız, objektif, Basın Ahlak Esasları doğrultusunda kamu yararını gözeterek görev yapan özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, ‘Basın, Milletin müşterek sesidir’ ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır.” (Haber Merkezi)



