“Soru sormak bile yasaklandı”

Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği adına bir açıklama yapan Av. Bülent Diken, “128 milyar dolar nerede?” şeklindeki dört kelimelik bir soru cümlesinin ülkemizde demokrasinin ne halde olduğunun göstergesine dönüştüğünü belirtti.

“128 milyar dolar nerede” sorusunu sormanın suç olmadığını kaydeden Av. Bülent Diken, “Bu sorunun sorulmasını engellemek ise ifade özgürlüğü anlamında hak ihlalidir” dedi.

Soru sormanın bile yasaklandığı ülkemizde tehlikeli gidişata dikkati çeken Diken, “İtham, hakaret veya sövme içermeyen dört kelimelik bir soru cümlesinin sorulmasını kamu gücü kullanarak suç sayamazsınız, suç yaratamazsınız” ifadesini kullandı.

“SORU SORMA HAKKINI KAMU GÜCÜNÜ KULLANARAK ENGELLEMEYİN”

Bülent Diken’in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Perşembe günü bir örneğini ilimizde yaşadığımız parti binalarından vinçlerle 128 milyar nerede sorusunu içeren afişler ve pankartların sökülmesi Anayasaya, Türk Ceza Kanununa, Siyasi Partiler Kanununa aykırılık teşkil ettiği gibi gerisinde çok daha büyük bir tehlikeyi barındırmaktadır.

128 milyar dolar nerede? Dört kelimelik bir soru cümlesi demokrasimizin ne halde olduğunun göstergesine dönüşmüş durumdadır. Bu dört kelimelik sorunun cevabını vermeyebilirsiniz, bilgi edinme kanunu kapsamında suç işlemeyi göze alarak kaale almayabilirsiniz ama bu sorunun sorulmasını engelleyemezsiniz. Lebaleb kongreler sonrası bir pencereden sallanan bir afişi pandemi gerekçesiyle bulaştırıcı sayamazsınız. Hele alenen itham, hakaret veya sövme içermeyen dört kelimelik bir soru cümlesinin sorulmasını kamu gücü kullanarak suç sayamazsınız, suç yaratamazsınız.”

“BU SORUNUN SORULMASI SUÇ DEĞİL”

“Soruyu ve cevabı net koyalım: 128 milyar dolar nerede sorusunu sormak suç değildir. Bu sorunun sorulmasını engellemek ise ifade özgürlüğü anlamında hak ihlalidir. Yine bu sorunun sorulmasını engellemek için, Cumhurbaşkanına Hakaret, Hıfzıssıhha Kanuna aykırılık ihtiva ediyor veya halkı galeyana getiriyor gibi bahanelerle yasaklamak, TCK 271 kapsamında suç uydurma suçunu oluşturur.”

TCK 271 suç uydurma suçu "İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir." şeklindedir. Demokratik bir hakkı engellemek adına, suç olmadığını bilerek suç uyduran, demokratik hakları engelleyen kişiler bugün yargılanmayabilirler belki ama 8 yıllık süreç içerisinde üç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya gelebilirler.”

“MEDENİYET VE İLERLEME ÖZGÜRCE SORU SORMAKLA BAŞLAR”

“Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi, hukuk devleti ilkesinin en önemli görünüm şekillerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Suç tanımı yapma ve cezasını belirleme yasama yetkisine dâhil bir konu olduğundan, idare düzenleyici işlemleriyle suç yaratamaz ve ceza belirleyemez.

Medeniyet ve ilerleme özgürce soru sormakla başlar. Çünkü akıl sorular sordukça gerçeğe ulaşır, soru sordukça gelişir. Soru sormanın yasaklanması, engellenmesi rejimin kendisini de niteliğini de sorgulatır. Çünkü soru sormak ifade özgürlüğünün de ötesindedir. Konu basit bir sorunun keyfiyetle engellenmeye çalışılması sorunu değildir. Çünkü bugün 128 milyar dolar nerede sorusu sorulamaz hale geldiğinde, yarın neden cezaevine atıldım, paramı kim çaldı, evimi kim elimden aldı, işten haksız neden atıldım, arkadaşımı kim öldürdü, diye de soramazsınız.

Soru sormanın dahi yasaklandığı bir ülkede yaşamak üzere olduğumuzun farkındalığıyla çok daha önemli bir soruyu soruyoruz. Tehlikenin farkında mısınız?” (Haber Merkezi)