Sorkoğlan ve Hamdiköy’ün sorunları Bektaş’a iletildi

CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, Hamdiköy Muhtarı Hayati Serbes, Sorkoğlan Köyü Muhtarı Selahattin Atak ve Sorkoğlan Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Güngör Atak, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş'a nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bektaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayat felsefesi gereği tüm renklerin bir arada olması için mücadele edeceğini, köylere ayrımsız, adil bir hizmet sunmanın çabası içerisinde olacaklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

