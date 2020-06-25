‘Sor-Çöz’ birimi açıldı

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli’yi ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, ilk olarak COVID-19 salgını sürecinde hastanenin durumu ve gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet daha sonra hastanenin test analizi yapılan laboratuvarını da inceledi.

Vali Çiftçi ile beraberindeki heyet hastane bünyesinde yeni kurulan, vatandaşların sorunlarını ileterek daha hızlı çözümler bulacağı SOR - ÇÖZ başvuru merkezinin açılışını da gerçekleştirdi.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, birimin hastanenin birinci katında hizmet vermeye başladığını, hastaların muayene, tetkik, tedavi ve yatış işlemleri sırasında karşılaştığı sorunların bu birimde çözüme kavuşturulacağını ve hedeflerinin hasta memnuniyetini ön planda tutarak anında, etkili ve yerinde çözüm sunmak olduğunu vurguladı.

(Haber Merkezi)