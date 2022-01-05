Sönmez Gayrimenkul hizmete girdi

Çorum’da yeni bir emlak ve gayrimenkul danışmanlık firması hizmete açıldı.

Eray Sönmez’in sahibi olduğu Sönmez Gayrimenkul ve Danışmanlık firması geçtiğimiz günlerde Fatih Caddesi No: 30 adresinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta duanın ardından babası Mehmet Sönmez ile birlikte işyerini açan Eray Sönmez yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açılışa katılan davetlilere teşekkür eden Sönmez, işyeri, dükkan, ev, bağ, arsa, bahçe, prefabrik ev alım ve satım işlerini yapacaklarını, ayrıca ev ve araç takası yapabildiklerini kaydederek tüm Çorumluları işyerine davet etti.

Açılışın ardından konuklara ikramda da bulunuldu.



(Uğur GÖRKEM)

