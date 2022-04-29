Sönmez Çalışkan babasını kaybetti
Çorum Eczacı Odası Önceki Dönem Başkanı Sönmez Çalışkan’ın babası, emekli eğitimci Süleyman Çalışkan, tedavi görmekte olduğu Özel Elitpark Hastanesi’nde 88 yaşında hayatını kaybetti.
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Kasabası’nda uzun yıllar öğretmenlik, okul müdürlüğü, belediye başkanlığı görevlerinde bulunan Köy Enstitülü Süleyman Çalışkan, çocuklarının istikbali için 1984 yılında Çorum’a yerleşmiş, Almanya’daki kızı hariç 4 çocuğunun Çorum’da iş sahibi olmalarını sağlamıştı.
Ecz. Sönmez Çalışkan, Belediye personelinden Serdar Çalışkan, iş insanı Soner Çalışkan, öğretmen Sezgin Çalışkan ve Berlin’de yaşayan Sezer Çalışkan’ın babaları olan Süleyman Çalışkan’ın cenazesi, vasiyeti üzerine, yarın (30 Nisan Cumartesi) saat 09.30’da Özel Elitpark Hastanesi morgundan alınarak Bahadın’a götürülecek, görev yaptığı Belediye’nin önünde yapılacak törenden sonra öğle namazına müteakip kasaba mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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