Çorum Valisi Mustafa Çiftçi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu bilgileri paylaştı: “Türkeli ilçemizde afet bölgesine destek çalışmalarının 18. gününde artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bugün zarar tespit komisyonunun tanzim ettiği tutanakları, komisyon olarak değerlendirmeye devam ettik ve toplamda 100’e yakın afetzedenin dosyalarını kesinleştirdik.

İkindiden sonra Sarmaşık köyümüzün heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen yolunun yerine, orman içinden yapımına devam ettiğimiz yol çalışmalarını yerinde görmek üzere genel sekreterimizle beraber sahaya çıktım. 5,2 km’lik yolun tamamlanmasına 700-800 metre kadar bir kısım kalmış. Çorum İl Özel İdaresi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Çorum Belediyesine ait ekiplerimiz güzel bir çalışma sergiliyorlar ve inşallah iki güne kadar yolu tamamlamış olacağız.



Hayırlı bir hizmete vesile olmanın mutluluğuyla bir günü daha gönül huzuruyla tamamladık. Şimdiden Sarmaşık köyümüze hayırlı-uğurlu olsun, iyi günlerde kullansınlar. Allah milletimize/devletimize zeval vermesin, bizleri de güzel hizmetler yapmaya vesile kılsın”

Vali Çiftçi diğer paylaşımlarında da şu görüşlere yer verdi: “Türkeli köy yollarında yaptığımız tespitler neticesinde köprüleri, menfezleri zarar görmüş, heyelana uğramış, çökmüş kısımları tespit ederek çalışmalarına hemen başladık. İnşallah kısa sürede tüm köy yollarımızın ve bağlılarının ulaşımını sağlamış olacağız.

Çorum Özel İdare Genel Sekreterimiz Recep Bey’le köy grup yollarımızda yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Görev yerim Sinop/Türkeli’nde evvel Allah, sonra devletimiz ve milletimiz sayesinde hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü, afetin etkilerinin azaldığını görebiliyorum.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde beraber çalıştığımız ve şu an Afyon Valiliği görevini başarıyla yürüten Gökmen Çiçek Valimizle Çatalzeytin ilçemizde buluştuk. Türkeli-Çatalzeytin arasında yeni yapılan yol sadece iki ilçeyi değil, iki kardeşi de buluşturmuş oldu.”



(Haber Merkezi)

