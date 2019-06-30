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“Son zamlar enflasyonu tetikler”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve akaryakıta yapılan son zamların enflasyonu tetikleyerek piyasaları olumsuz etkileyeceğini belirterek, “Elektriğe yapılan yüzde 14.98’lik, motorinde 22 kuruşluk, çaya yüzde 15 oranında yapılan zam ile şekere yapılan yüzde 16 oranındaki zamların piyasaları olumsuz etkilediğini ifade etti.

“Son zamlar enflasyonu tetikler”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve akaryakıta yapılan son zamların enflasyonu tetikleyerek piyasaları olumsuz etkileyeceğini belirterek, “Elektriğe yapılan yüzde 14.98’lik, motorinde 22 kuruşluk, çaya yüzde 15 oranında yapılan zam ile şekere yapılan yüzde 16 oranındaki zamların piyasaları olumsuz etkilediğini ifade etti.

30 Haziran 2019 Pazar 22:48
“Son zamlar enflasyonu tetikler”

Mevsimsel olarak sebze ve meyvede yaşanan indirimlerin yaz aylarında enflasyonu düşürmesi beklenirken son yapılan zamların enflasyonu yeniden tetikleyebileceğini belirten Palandöken, özellikle elektrik ve akaryakıt gibi lokomotif konumunda olan enerji kalemlerine yapılan zamların A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatına olumsuz olarak yansıdığını vurguladı.

“ZAMLAR A’DAN Z’YE TÜM ÜRÜNLERİN FİYATINI ETKİLİYOR”

Piyasada güven ortamının yeniden sağlanması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yapılan zamlar esnaf ve sanayici başta olmak üzere tüm vatandaşları olumsuz etkiliyor. Özellikle esnafın temel girdisi olan enerji kalemlerine yapılan zamlar maliyetleri artırdığı gibi ürün fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Yaz aylarında sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi ve dolar kurunun yatay seyretmesinin enflasyonu düşürmesi beklenirken son zamlar enflasyonu tetikleyecek. Bu zamlar nedeniyle de piyasalarda bir güvensizlik yaşanmakta. Oysa piyasaların her zamandan daha fazla güven ortamına ihtiyaç var. Uzun süredir zam yapılamayan lokomotif konumundaki ürünler son dönemde peş peşe zam yapıldığı bir ortamda piyasalara çözümsüzlük hakim olduğu için vatandaş ihtiyacından fazla bir şey almadığı için istenen canlılık yaşanmıyor. Bu ortamda zam hiç çözüm değil. Güvensizlik ortamında vatandaşlar zorunlu harcamalar dışındaki harcamalarını erteliyor. Ekonomide yaşanan bu olumsuz gelişmelerin faturasını ise en çok küçük esnaf ödüyor” diye konuştu.(Haber Merkezi)

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