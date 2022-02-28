Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine yeniden atanan Doç. Dr. Sinan Zehir ise yeni göreve gelmesiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında Covid-19 vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekti.

Zehir, bir gazetecinin “Sağlık Bakanlığı tarafından maskenin kaldırılacağı yönünde duyumlar alıyoruz” şeklindeki sorusuna “Şuana kadar bakanlığımızın maskenin kaldırılmasıyla ilgili hiçbir önerisi yok, oysaki salgının yayılmasının önündeki en önemli engellerden birisi maske bir diğeri mesafe ve hijyendir ve koruyucu olarak ise aşıdır. Bunlar hayatımızda olmaya devam edecektir, bunların ne kadar zaman hayatımızda olacağını da, salgının seyri gösterecektir” dedi.

“Açık alandaysanız ve tek başınaysanız maske takmayabilirsiniz” diyen Başhekim Sinan Zehir şunları söyledi:

“Örneğin açık alandayız ve tek başınasınız, evet, o zaman maskeyi çıkartabiliriz. Ama insanlarla aramızdaki mesafe yaklaşıyorsa, kalabalık ortama giriyorsak ve kapalı bir ortamdaysak maskemizi kesinlikle takmamız gerekmektedir.

Çünkü bu virüs solunum yoluyla bulaşıyor, Omicron dediğimiz varyantta çok daha çabuk bulaşmaktadır. Bu bulaşığı engellemek için basit cerrahi bir maskeyi takmanızda ciddi bir yarar var.

Şimdi insanların bir kısmı virüse yakalanıyor hasta olmuyorlar ama virüsü bulaştırıyorlar. Virüsü bulaştırdıkları zaman özellikle çeşitli hastalıkları olanlarda da bu hastalık şiddetli seyrediyor. Hele aşı yoksa, hastalığın şiddetli seyretme riski daha da artıyor. Bu yüzden maskemizi takacağız, mesafeye uyacağız ve temizliğimize çok dikkat edeceğiz. Hepimiz aşılarımızı olacağız, son üç ay içerisinde aşı olup hastalığı ciddi geçiren hemen hemen kimse yok.” (Yusuf ÇINAR)

