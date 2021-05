“Son terörist yok edilinceye kadar mücadele devam edecek”

Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İYİ Parti’nin şiddet olaylarının altında yatan nedenlerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılması isteğiyle verdiği teklif üzerine, Ak Parti Grubu adına Meclis kürsüsünde konuştu.

Hiç kimseye, canlı-cansız hiçbir varlığa şiddet uygulanmaması, zulüm yapılmaması gerektiğini ifade eden Kavuncu, “Bu duygu, bu duruş, bu temenni, asgari düzeyde insani özelliklerini yitirmemiş her insanın arzusu, isteği, talebi olmalıdır.” dedi.

Milletvekili Kavuncu, daha sonra özetle şunları söyledi:

“Herkes bilir ki her akıl sahibi herkes bilir ki her türlü şiddetin temelinde, inançsızlık, imani zafiyet ve insani değerlerden yoksunluk yatmaktadır.

Zira denir ki kork Allah’tan korkmayandan, utan Allah’tan utanmayandan. Evet ifade etmeye çalıştığımız gibi hiç kimseye, kadına, erkeğe, yaşlıya çocuğa, canlıya cansıza şiddet uygulanmasın.

Ama şiddet, zulüm, terör deyince bu gün Siyonist katil terör devleti İsrail’in Filistin-Kudüs’te, Mescit-i Aksa’da yaptıkları zulüm, soykırım cinayetlerini konuşmalıyız.

Gene söz konusu olan şiddet, zulüm, terörse yıllardır yaşlı, kadın, çocuk demeden katleden eli kanlı PKK terörünü, destekçilerini, şiddetini ve zulmünü konuşmalıyız.

Gene şiddeti konuşacaksak bu gün kendilerini medeni sayan yıllarca sömürerek zulmettikleri sömürgelerini, kan ve gözyaşı üzerine kurdukları Avrupa ülkelerinde yükselen ırkçılığı, İslamofobi, İslam düşmanlığını konuşmalıyız. Maalesef bu örnekleri çoğaltabiliriz.

En büyük şiddet kaynağı, eli kanlı terör örgütü PKK ile, devlet millet olarak topyekûn mücadelemiz devam ediyor. Son terörist yok edilinceye kadar da mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” (Haber Merkezi)