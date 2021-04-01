Son kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri ödemesi 5 Nisan’da

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin 5 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamasında, ödemelerin 5 Nisan'da banka hesaplara yatırılacağını belirterek IBAN bilgileri olmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.

(AA)

