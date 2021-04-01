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Son kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri ödemesi 5 Nisan’da

Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan'da yatırılacak.

Güncel 01.04.2021, 21:24
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Son kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri ödemesi 5 Nisan’da

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin 5 Nisan'da yapılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamasında, ödemelerin 5 Nisan'da banka hesaplara yatırılacağını belirterek IBAN bilgileri olmayanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını kaydetti.
(AA)
 

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