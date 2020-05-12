Son iki test sonucu negatif çıkanlar taburcu edilecek

Toplantıda COVID-19 Rehberinde; hastanın kliniğine göre hekim kararıyla, evde tedavinin devamı ve izolasyona veya sadece izolasyona karar verilebildiği belirtilerek bu süreçte “Evde Hasta İzlemi” kurallarına uyulması gerektiği ancak burada vakanın klinik ve sosyal ölçütlerinin değerlendirilmesi söz konusu olup, toplum sağlığı açısından COVID-19 hastalığı ile mücadelede hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla, kesin vakalar ile temaslılarının izolasyonunun en önemli strateji olduğu dile getirildi. “Kesin vakaların hastanelerde veya şartları uygun belirlenmiş alanlarda (KYK, misafirhane, otel, vb.) tedavi ve izolasyonuna imkanlar dahilinde devam edilmesi ve gözlem altında tutulmaları esastır. Vakaların sosyal ortamlarının uygun olmaması veya kurallara uymaması gibi sebeplerle hastalığın hane halkına ve topluma yayılmasına neden olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, kesin vakaların hastane dışında tedavi-izolasyon veya izolasyona alınması gerekliliği doğmuştur” denilen kararda ildeki vaka sayısı, vakaların ilçelere göre dağılımı, vakaların yattıkları hastaneler, yatış süreleri, yatak doluluk oranları, dikkate alınarak; Hastanede yatan hastaların test sonucu pozitif (+) olduğu sürece hastanede izolasyonlarının sürdürülmesine, Yatarak takip ve tedavi edilmekte olan COVİD-19 hastalarından, son 2 (iki) test sonucu negatif(-) olan hastaların taburcu edilmesine, taburcu edilen hastaların, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nca belirlenen Evde Hasta İzlem kurallarına göre Aile Hekimleri tarafından takip edilmesine, İl dışından veya yurt dışından gelen kişiler, cezaevinden çıkan kişiler, temaslı olarak kayıt edilen ve evde izlemine karar verilen kişilerin, 14 (ondört) gün boyunca her gün bağlı bulundukları Aile Hekimliği Birimleri tarafından telefonla aranarak AHBS üzerinden günlük olarak izlemlerinin gönderilmesine karar verildi.

Alınan kararda ayrıca Aile Hekimliği Birimleri tarafından yapılan izlemlerin ve veri girişlerinin hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de aksatılmadan yerine getirilmesi, bu hizmetlerin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için Aile Sağlığı Merkezlerinde esnek mesai modelinin uygulanabileceği, KYK yurtlarında izolasyona alınanların, toplu yaşam alanlarında yaşadığı için sadece belirlenen alanlarda izolasyona alınabilecek kişilerin (askeri birlikler, cezaevleri, huzurevleri vb.) bulunması, mevsimsel nüfus değişimi, hastane dışına yönlendirilen vakaların semptom durumlarının değişebileceği, hastaneye ulaştırılmasındaki acil sağlık hizmetleri yükü ve bunların karşılanabilir olup-olmayacağı göz önüne alınarak ihtiyaç halinde Sağlık Müdürlüğünce yerinde tarama testlerinin yapılabileceği de ifade edildi.(Haber Merkezi)