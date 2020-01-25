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Son bilanço açıklandı: 31 ölü, 1607 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31, yaralı kişi sayısının ise bin 607’ye ulaştığını bildirdi

Son bilanço açıklandı: 31 ölü, 1607 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31, yaralı kişi sayısının ise bin 607’ye ulaştığını bildirdi

25 Ocak 2020 Cumartesi 18:51
Son bilanço açıklandı: 31 ölü, 1607 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre; deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 43'e yükseldi. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 31 oldu. Ayrıca, 1607 vatandaş ise depremden sonra hastanelere başvurdu.

Öte yandan, bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumu tamamlanırken hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı ve 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendi.

Son Güncelleme: 26.01.2020 10:51
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