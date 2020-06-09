Son 5 ayda 3720 olay aydınlatıldı

Yapılan açıklamada, il genelinde 2020 yılının ilk 5 ayı içerisinde asayiş kapsamlı yapılan uygulamalar, ihbarlar ve müdahale edilen olaylarda 58 ruhsatsız tabanca, 108 ruhsatsız tüfek, 36 kurusıkı tabanca, 84 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 286 suç aletinin ele geçirildi bildirildi.

Öte yandan, yılın ilk 5 ayı içerisinde il genelinde kişilere karşı işlenen 3839 olaydan 3720’si aydınlatılırken, 119 olayın aydınlatma çalışmaları ise devam ediyor. Çorum’un % 97 aydınlatma oranı ile % 95 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının üzerinde bulunduğu görülüyor. (Haber Merkezi)