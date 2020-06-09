Son Dakika

Son 5 ayda 3720 olay aydınlatıldı

Çorum Emniyet Müdürlüğü, 2020 Mayıs ayında yürütülen operasyonlar kapsamında yapılan faaliyet ve çalışmalarına dair raporu açıkladı.

Güncel 09.06.2020, 19:45
73
Son 5 ayda 3720 olay aydınlatıldı

Yapılan açıklamada, il genelinde 2020 yılının ilk 5 ayı içerisinde asayiş kapsamlı yapılan uygulamalar, ihbarlar ve müdahale edilen olaylarda 58 ruhsatsız tabanca, 108 ruhsatsız tüfek, 36 kurusıkı tabanca, 84 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 286 suç aletinin ele geçirildi bildirildi.

Öte yandan, yılın ilk 5 ayı içerisinde il genelinde kişilere karşı işlenen 3839 olaydan 3720’si aydınlatılırken, 119 olayın aydınlatma çalışmaları ise devam ediyor. Çorum’un % 97 aydınlatma oranı ile % 95 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının üzerinde bulunduğu görülüyor. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
26°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 09 Haziran 2020
İmsak 03:05
Güneş 05:02
Öğle 12:44
İkindi 16:43
Akşam 20:17
Yatsı 22:05

Gelişmelerden Haberdar Olun

@