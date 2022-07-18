“Son 3 yılda Çorum merkeze 120 milyon lira spor yatırımı”

Program dönüşü Ankara’ya giderken Çorum’da mola veren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Millet Bahçesi’ne gelen vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi, muhabbet etti.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’in de eşlik ettiği ziyarette Bakan Kasapoğlu daha sonra Çoruminia’yı gezerek Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk’le samimi bir havada sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu’nun Çorum’a gelişi ve Millet Bahçesi’nde vatandaşla buluşması ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun özellikle spor yatırımları konusunda çok büyük destekleri olduğunu vurguladı. Kasapoğlu’nun her daim Çorum’un yanında olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, verdiği destekler nedeniyle Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bakan Kasapoğlu’nun son üç yılda sadece Çorum merkeze 120 Milyon TL’lik spor yatırımı yapılmasında büyük emeği olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Sayın Bakanımızla yapımları tamamlanan spor tesislerimizin açılışlarıyla ilgili de istişarede bulunduk. Yarı olimpik yüzme havuzları, nizami sentetik futbol sahaları, semt sahaları ve yapımı tamamlanan diğer spor yatırımlarımızı Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla açmayı planlıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde açılış programlarını netleştirip, bu önemli tesislerin açılışını yapacağız.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

