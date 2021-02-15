Son 1 ayda 59 araç trafikten men edildi

Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerince yapılan GBT sorgulamalarında 26.069 şahıstan 29’unun arandığı tespit edilirken, uygulamalarda ve şüphe üzerine durdurulan 6.793 aracın sorgulaması yapıldı. Toplamda 123 araca 76 bin 60 lira idari para cezası uygulanırken, 59 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan ülke genelinde yapılan huzur uygulamaları kapsamında Çorum’da 1.825 kişi ve 597 araç kontrol edildi. 22 araca toplamda 24.600 lira cezai işlem uygulanırken, 62 işyeri ve 26 metruk bina denetlendi.

2021 yılının ilk 1 ayında il genelinde meydana gelen olaylarda 21 ruhsatsız tabanca, 28 ruhsatsız av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca, 14 kesici alet olmak üzere toplam 73 suç aleti ele geçirildi. (Haber Merkezi)