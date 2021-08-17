Solmaz’ın kızı evlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, eski parti yöneticilerinden Av. Mehmet Solmaz’ın kızının düğün törenine katıldı.

Zeycan – Mehmet Solmaz çiftinin kızları Gökçe Deniz ile Mebrure – Murat Tural çiftinin oğulları İsmail geçtiğimiz gün Anitta Otel Balo Salonu’nda yapılan törenle dünyaevine girdi.

Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile birlikte düğüne katılan Tahtasız, Solmaz ve Tural ailelerini tebrik ederek, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

