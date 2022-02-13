Solmaz Musulluoğlu vefat etti
Çorum Belediyesi Özel Kalem eski personeli Abdullah Musulluoğlu, Türkiye Finans Bankası çalışanı Yalçın Musulluoğlu'nun annesi Solmaz Musulluoğlu vefat etti.
Güncel 13.02.2022, 18:50
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Merhumun cenazesi 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 11.30’da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Ulucamiye getirilecek, burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
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