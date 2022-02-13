Solmaz Musulluoğlu vefat etti

Merhumun cenazesi 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 11.30’da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Ulucamiye getirilecek, burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

