Sollarken çarpıştı

Alınan bilgiye göre kaza önceki gün akşam saatlerinde Alaca-Çorum Karayolu’nda meydana geldi. Çorum istikametinden Alaca istikametine seyir halinde bulunan B.Ş (53) yönetimdeki araç seyir halinde iken önündeki aracı solladığı esnada kendi aracını sollayan H.G (56) isimli kişinin yönetimindeki araçla çarpıştı.

Kaza sonrasında iki sürücüden B.Ş. hayati tehlike olacak şekilde yaralanarak Alaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)