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Sollama yaparken otomobile çarptı

Çorum merkezde bir kişinin kullandığı otomobil, sollamaya çıktığı esnada karşı yönden gelen araca yan tarafından çarptı.

Sollama yaparken otomobile çarptı

Çorum merkezde bir kişinin kullandığı otomobil, sollamaya çıktığı esnada karşı yönden gelen araca yan tarafından çarptı.

27 Ağustos 2019 Salı 23:50
Sollama yaparken otomobile çarptı

Olay, Çorum merkeze bağlı Karapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. isimli şahıs yönetimindeki otomobili ile sollamaya çıktığı esnada karşı yönden gelmekte M.Ç. isimli şahsın sevk ve idaresinde olan araca yan tarafından çarptı. Kazada M.Ç. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. isimli şahıslar yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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