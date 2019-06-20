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Sollama yaparken kafa kafaya çarpıştı

Çorum’da bir otomobil önündeki traktörü sollarken karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı.

Sollama yaparken kafa kafaya çarpıştı

Çorum’da bir otomobil önündeki traktörü sollarken karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı.

20 Haziran 2019 Perşembe 19:51
Sollama yaparken kafa kafaya çarpıştı

Alınan bilgiye göre Çorum’dan İskilip istikametine seyir halinde bulunan T.A (31) isimli sürücü Danaderesi mevkiine geldiği sırada önünde seyir eden traktörü sollamaya çıktı. Otomobil bu sırada karşı yönden gelen H.İ.A (28) yönetimindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yara almazken, araçlarda yolcu olarak bulunan A.O.K (79), M.A (30)= ve A.S.A (1) isimli kişiler hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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