SOL Parti’den ziyaret
SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, gazetemizi ziyaret eden Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz Taner Şimşek ile görüştü. Merkez İlçe Başkanı Arif Başaran ve parti üyesi Musa Tuna’nın da hazır bulunduğu ziyarette Başer, Çorum’da dağıttığı partinin merkezi bildirisi nedeniyle hakkında açılan davaya katılmak üzere kente geldiğini söyledi. (Haber Merkezi)
Güncel 22.02.2022, 18:46
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