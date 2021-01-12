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Söke'de 3+1 daire 1/2 hissesi icradan satılıktır

Güncel 12.01.2021, 02:00
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Söke'de 3+1 daire 1/2 hissesi icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre özellikleri, Aydın, Söke,755 Ada, 142 Parsel, Atatürk Mah. 10 Nolu Bağ.Böl.Kiraz Sokak Öğretmenler Sitesi Aydın caddesinden girişinden itibaren 95 mt mesafede solda yer alan 13 nolu blokta yer almaktadır.Taşınmaz hisseli olup Borçlunun1/2 hissesi satılacaktır.Bodrum + zemin+4 normal kattan oluşan binada son kattadır.Taşınmaza yaya olarak,toplu taşıma araçları ve özel araçlarla ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir. yakın çevresinde benzer özelliklere sahip betonarme olarak inşa edilmiş 4-5 kattan oluşanapartman tipi evler bulunmaktadır.

Açık artırma surteyiyle yapılacak olan ihale 1 Mart 2021 günü, Söke Adliyesi Satış Odası'nda gerçekleştirilecektir.

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