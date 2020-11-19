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Sokakta yürürken fark ettiği yangında faciayı önledi

Çorum’da yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören bir vatandaş, yangına uykuda yakalanan aileyi uyandırarak evden çıkardı. 

Güncel 19.11.2020, 16:09
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Sokakta yürürken fark ettiği yangında faciayı önledi

Edinilen bilgilere göre, Ulukavak Mahallesi Atalay 24. Sokak üzerinde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sokakta yürürken evden dumanlar yükseldiğini fark eden Dursun Şenyurt, önce evde kalan aileyi uyandırarak dışarı çıkmalarına yardımcı oldu. Şenyurt, daha sonra itfaiyeyi arayarak haber verdi. 
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Büyük paniğin yaşandığı yangında maddi hasar meydana geldi. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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