Sokakta yoğurt kovalarıyla ünlü bateristlere taş çıkarttı
Kadıköy’de elinde bagetleri, önünde yoğurt kovalarıyla müzik yapan bir çocuk sokaktan geçenleri ritimleriyle mest etti. Sokakta ritim tutan çocuk çevrede bulunan vatandaşlardan büyük beğeni aldı.
Güncel 27.06.2020, 11:56
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Kadıköy'de bir çocuk cadde üzerinde eline bagetlerini aldı ve davul yerine yoğurt kovalarına vurarak ritim tuttu. Sokakta ritim tutan çocuk yeteneğini konuştururken etrafta bulunanları müziğiyle mest etti ve harçlığını çıkarttı. Yoğurt kovaları ve kaldırıma vurarak ritim tutan minik çocuk ünlü bateristlere taş çıkartırken, caddeden geçen vatandaşlardan tam not aldı. Ritim tutma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
Öte yandan ritim tutan gencin önünde bulunan kumbarasına para koyan vatandaşlar, "Güzel bir yeteneği var, keşfedilmesi lazım" diye konuştu.
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