Sokakta yaşayan dostlar unutulmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum İl Şube Müdürü Mustafa Gözler, yaptığı açıklamada tam kapanma döneminde sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesine özen gösterildiğini duyurdu.

Mustafa Gözler yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Ülke genelinde uygulanan 17 günlük kapanma sürecinde, sokak hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi ve aç kalmamaları amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. Besleme faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Valiliğimizce ve Kaymakamlıklarca oluşturulan hayvan besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyen kişilerce kısıtlamaların olduğu dönemde de besleme faaliyetlerine aralıksız devam edilmiştir. Sokak hayvanlarının bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri amacıyla il ve ilçe belediyelerince belirli besleme noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakılmaktadır.”

(Haber Merkezi)

