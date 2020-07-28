Sokakta kıyma çekene ceza

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı ve ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Çorum Belediye ekipleri bir araya geldi. Yapılan toplantıda kurban kesimi sonrasında faaliyet konusu dışında kurban etinden kıyma çekimi yapan işletmeler ve pandemi sürecince kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma hazırlama işlemlerinin artacak olması nedeniyle hijyen şartlarının önemi hakkında değerlendirme yapıldı.

Her türlü hijyen koşuluna uyan kasaplar dışındaki yerlerde kurulan makinalarda kıyma çektirmesine müsaade edilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada Kurban Bayramı boyunca 4 ekibin sahada denetim gerçekleştireceği, faaliyeti dışında kıyma çeken işletmelere 5996 Sayılı Kanun gereğince 13.934 TL İdari Para Cezası uygulanacağı ayrıca Covid-19 sebebiyle maske, eldiven, bone, önlük kullanımı gibi hijyen kurallarına azami dikkat edilmesi konusunda denetimler yapılacağı dile getirildi. İşin uzmanı olmayan kişiler tarafından yılda bir kez kullanılan makinalarda yapılan kıyma çekim işleminin sağlık açısından risk teşkil edeceğinden bakkalların, fırınların kıyma çekmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğinin anlatıldığı açıklamada, Vatandaşların da bu gibi yerlerde kıyma çektirmemeleri ve bu konuda hassas davranması gerektiği belirtildi. (Haber Merkezi)