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SOKAK ORTASINDA KAVGA

ÇORUM’da iki gurup arasında çıkan kavgada ve  3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SOKAK ORTASINDA KAVGA

ÇORUM’da iki gurup arasında çıkan kavgada ve  3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:43
SOKAK ORTASINDA KAVGA

Olay, Gazi Caddesi Hürriyet Meydanının bulunduğu ara sokakta meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Başkalarınında kavgaya karışmasıyla  olay  büyüdü ve taraflar tekme tokat bir birbirine girdi. Kavgaya ilk önce bölgeye yakın olan sivil bir polis müdahale ederken, takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar birbirinden ayrıldı. Kavga sırasında bir kişi bıçakla elinden hafif şekilde yaralanırken, 2 kişide aldıkları yumruk darbesiyle hastanelik oldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, diğer taraf ise karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaşanan kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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