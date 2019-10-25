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Sokak ortasında eski eşi ile akrabasını bıçakladı

ÇORUM’da Erdal E., (39), sokak ortasında karşılaşıp tartıştığı eski eşi Meryem Ü., (39) ve yanındaki akrabası Nurcan Ü., (38) bıçakladı. Ağır yaralanan 2 kadın hastanede tedaviye alınırken, polise teslim olan şüpheli saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sokak ortasında eski eşi ile akrabasını bıçakladı

ÇORUM’da Erdal E., (39), sokak ortasında karşılaşıp tartıştığı eski eşi Meryem Ü., (39) ve yanındaki akrabası Nurcan Ü., (38) bıçakladı. Ağır yaralanan 2 kadın hastanede tedaviye alınırken, polise teslim olan şüpheli saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 Ekim 2019 Cuma 17:59
Sokak ortasında eski eşi ile akrabasını bıçakladı

Olay saat dün saat 16.30 sıralarında Kale Mahallesi, Milönü Caddesi'nde meydana geldi. Meryem Ü., yanındaki akrabası Nurcan Ü ile  alışverişten döndükleri sırada 6 yıl önce boşandığı eşi Erdal E., (39) ile karşılaştı. Karşılaşmanın ardından Meryem Ü., ve eski eşi Erdal E.,  arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Erdal E.,  elindeki bıçağı rast gele savurması sonucu, sokakta uzaklaşmaya çalışan iki kadın yaralandı. İki kadın kanlar içinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 kadın, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadınların, hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay sonrası sokaktan uzaklaşan şüpheli Erdal E., polis merkezine giderek teslim oldu., Sorgusunun ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADIN MECLİSİNDEN TEPKİ

Öte yandan Çorum Kadın Meclisi üyeleri de hastaneye gelerek, yakınlarıyla görüştüğü yaralı kadınlar hakkında hastane doktorlarından da bilgi aldı. Çorum Kadın Meclisi sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Polat, yaşanan olayı kınadıklarını belirterek, "Yine bir erkek şiddetiyle karşılaştık. Bu şiddette her gün bir yenisi ekleniyor. Bu durum bizim için gerçekten çok üzücü.  Yaralı 2 kadın, yoğun bakımda, durumları ağır. Yakınlarıyla görüştük. Onların her zaman yanlarında olacağız" dedi.

(Yusuf ÇINAR)

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