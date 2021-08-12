Sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı

Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Hıdırlık civarında meydana gelen olayda, motosikletiyle hareket halindeki Oktay Yıldırım'a çok sayıda köpek saldırırken, köpeklerden korkup kaçmaya çalışan genç takla atarak kaza yaptı. Kazada omuz kemiği kırılan gence ilk müdahalesi çevredeki vatandaşların ihbarı ile 112 ekipleri yaparken daha sonra hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan gencin omzuna platin takıldığı öğrenildi.

Yıldırım, yetkililerden sokak köpeklerine acil bir çözüm bulmalarını talep ederek, “Artık omzumda pilatinle yaşamak zorundayım. Benim canım yandı, başkalarının yanmasın” dedi.

(Haber Merkezi)

