Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

Başhekim Abdullah Paydar, sağlık çalışanları, güvenlikçilerin katıldığı besleme yaklaşık iki saat sürdü. Yapılan açıklamada ise “Diş hastanesi çalışanları olarak içinde bulunduğumuz doğanın bir parçası olan hayvanlarımızın yaşam mücadelesinde onlara destek olmak vicdani sorumluluğumuzdur” denildi.

(Yusuf ÇINAR)