Sokak hayvanlarını beslediler
Güncel 26.01.2022, 18:04
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Çorum Ülkü Ocakları Çevre Birimi soğuk kış şartlarında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.
Geçen yıl Ülkü Ocakları tarafından sokaklara yerleştirilen kedi evleri ve mama kaplarına su ve mama bırakıldı.
Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik yaptığı açıklamada, “Çorum Ülkü Ocakları Çevre Birimimiz ve ortaöğretim teşkilatlarımız sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için daha önce bırakmış olduğumuz mama kaplarına yem ve su bıraktılar. Sevgili Peygamberimizin "Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündeki(ler) de size merhamet etsin." Hadis-i Şerifi mucibince sokaktaki dostlarımızı unutmayan yöneticilerimize ve ortaöğretim teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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