Sokak hayvanlarına “kuru mama” alımı 

Kuru Mama, Mezbaha Yan Ürünleri ve Konserve Mama alımı için Belediye tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

Bakıma muhtaç, tedavisi devam eden yavru ve yetişkin köpek ile kedilerin Belediye müşahedesi altındayken sağlıklı beslenmelerine ve şehir içinde bulunan bakıma muhtaç sokak hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla 4 Kalem Kuru Mama, Mezbaha Yan Ürünleri ve Konserve Mama alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 555 bin 606 TL olan ihaleye katılan BELTAŞ Enerji Ulaşım Eğitim Spor Hizmetleri A.Ş tarafından 509 bin 395 TL teklif verildi.

Komisyon Başkanı Sayın ihalenin Başkanlık onayı ile kesinleşeceğini bildirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

