“Sokak hayvanlarına da deva oluyoruz”

Konuyla ilgili DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, “Hayvanlar bu dünyanın en masum canlılarıdır. Bize ihtiyaçları vardır. Ufacık bir sevgi kırıntısı gösterdiğimiz vakit, peşinizden bir saniye bile ayrılmayacak kadar bize düşkün canlılardır onlar.

DEVA ailesi olarak, bize muhtaç bu canlıları her hafta düzenli besliyor, sevgimizi gösteriyoruz. Tüm halkımızın bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Etkileşim için bu etkinlikleri sosyal medyadan paylaşmaya davete ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)