“Sokak hayvanlarına da deva oluyoruz”
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Teşkilatı İl Sekreteri Yaren Güney ve beraberindekiler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.
Güncel 10.02.2021, 19:54
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Konuyla ilgili DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, “Hayvanlar bu dünyanın en masum canlılarıdır. Bize ihtiyaçları vardır. Ufacık bir sevgi kırıntısı gösterdiğimiz vakit, peşinizden bir saniye bile ayrılmayacak kadar bize düşkün canlılardır onlar.
DEVA ailesi olarak, bize muhtaç bu canlıları her hafta düzenli besliyor, sevgimizi gösteriyoruz. Tüm halkımızın bu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz. Etkileşim için bu etkinlikleri sosyal medyadan paylaşmaya davete ediyoruz” denildi. (Haber Merkezi)
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