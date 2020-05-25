Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan soka çıkma kısıtlaması dolayısıyla ilçede yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.
İlçedeki cadde ve sokakları tarayan Sungurlu Gençlik Merkezi’nce sokak hayvanlarının beslemesi yapıldı.
(İHA)
Sokak hayvanları unutulmadı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde Ramazan bayramında sokak hayvanları da unutulmadı.
25 Mayıs 2020 Pazartesi 15:53
Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan soka çıkma kısıtlaması dolayısıyla ilçede yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.