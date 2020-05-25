Sokak hayvanları unutulmadı   

Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan soka çıkma kısıtlaması dolayısıyla ilçede yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.

İlçedeki cadde ve sokakları tarayan Sungurlu Gençlik Merkezi’nce sokak hayvanlarının beslemesi yapıldı.

(İHA)