Sokak hayvanları unutulmadı
Çorum Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye, sokak hayvanları için mama ve yem bıraktı.
Güncel 23.01.2022, 18:31 23.01.2022, 18:35
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Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için şehri farklı noktalarında ve daha çok kırsal kesimlerde sokak hayvanlarını tespit ederek mama bıraktı. Başkan Aşgın da ekiplerle birlikte mama dağıtımına katılarak sokak hayvanlarını elleriyle besledi.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Besleme yaptığımız bu hayvanların hemen hemen hepsi kırsal kesimde yaşıyor ve soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Belediye olarak rutin yaptığımız besleme çalışmalarına bu soğuk havalarda daha fazla önem veriyoruz " şeklinde konuştu.
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