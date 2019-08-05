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Sokak hayvanları klimalı konteynırlarda serinliyor

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri devam eden köpekler yazın sıcak günlerinde klimalar sayesinde rahat nefes alıyor. 

Sokak hayvanları klimalı konteynırlarda serinliyor

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri devam eden köpekler yazın sıcak günlerinde klimalar sayesinde rahat nefes alıyor. 

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:12
Sokak hayvanları klimalı konteynırlarda serinliyor

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tedavileri yapılması için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen sokak hayvanları tedavilerinin ardından alındıkları yere geri bırakılıyor. Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın müdürlük bünyesinde yer alan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yer alan kafeslerin içerisindeki klimaların hayvanları yazın sıcaktan kışın ise soğuktan koruduğunu dile getirdi. 
Merkezde kedi ve köpeklerin dışında birçok hayvanın yer aldığını belirten Kalın vatandaşların mesai saatleri içerisinde Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini gezebileceklerini ifade etti. 
Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde sokak hayvanlarımızın tedavi ve rehabilitelerini sağlıyoruz. Sokak hayvanlarının yanı sıra yaralanan yabani hayvanların da tedavileri merkezimizde yapılıyor. Hafta içerisinde mesai saatlerinde açık olan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini vatandaşlarımız ziyaret edebilir ve kedi yada köpekleri sahiplenebilirler. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri devam eden köpekler yazın sıcak geçtiği şu günlerde klimalar sayesinde serinleyebiliyor. Kışın ise klimalar sayesinde soğuklardan korunuyorlar. Daha önceden de belirttiğim gibi buranın bir barınak olmadığını sadece hayvanların tedavilerinin yapıldığını ve daha sonra yaşam alanlarına geri bırakıldığını belirtmek isterim. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin bir bölümünü ise ailelerin gelip dolaşabileceği küçük bir hayvanat bahçesine çevirdik. Burada tavşanların yanı sıra tavus kuşu, güvercin, karaca, ördek, kaz, hindi, şahin, İran tavuğu, leylek, koyun, eşek gibi hayvanlar bulunuyor. Piknik için Bahabey Çamlığına gelen aileler, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize gelerek çocukları ile birlikte gönül rahatlığı ile gezebilirler” ifadelerini 
kullandı. 

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