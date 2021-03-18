Sokak hayvanları için tıbbi malzeme ihalesi

Çorum Belediyesi’nin Medikal Sarf Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye üç firma katıldı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde sahipsiz sokak hayvanlarının tedavilerinde kullanılması amacıyla 33 kalem Medikal Sarf Malzemesi alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 342 bin 193 TL olan ihalede Bolu TED Ecza Deposu İlaç Tarım firması 195 bin 247; Barışmed Tıbbi Malzeme ve Cihazlar firması 253 bin 78 TL ve CMB Medikal Konfeksiyon Tekstil firması ise 267 bin 981 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların belgelerinin incelenmesinin sonrasında sonucun resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)

