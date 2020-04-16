Sokak hayvanları için mama ve su kapları yerleştirildi

Covid - 19 Yeni Tip Korona Virüsü ile savaştığımız bu dönemlerde salgını nedeniyle birçok alanda kısıtlamalar geldi. Bu nedenle insanlar tarafından beslenen sokak hayvanları açlık ile karşı karşıya kaldı. YEPAŞ bu durumla karşı karşıya kalan açlık nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayan sokak hayvanları için mama ve su kapları dağıtıyor.

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam, “Uygulamaya aldığımız bu projemizle biz müşterilerimizin de yardımları ile onları her gün düşündüğümüzü belirtmek isteriz ve sokakların boş olduğu bu günlerde herkesi, onları düşünmeye davet ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)