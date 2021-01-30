Sokak hayvanları için kulübe yaptılar

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Bu soğuk günlerde üşümesinler diye kedi köpek kulübeleri yapan Pınar Sağlık Koleji ve kıymetli öğretmeni Tahsin Yılmaz'a ve öğrencileriyle birlikte yaptığı kedi köpek kulübeleri için teşekkür ederiz” denildi.

(Haber Merkezi)