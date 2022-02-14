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Sokak hayvanları için istişare
Güncel 14.02.2022, 19:01
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında sokak hayvanları ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Sokak hayvanları hakkında Vali Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında düzenlenen toplantıya Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İlçe Belediye Başkanları katıldı.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda yapılacak olan çalışmalar ele alındı.
(Volkan SINAYUÇ)
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